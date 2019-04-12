Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ

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Матвиенко назвала условие возвращения делегации России в ПАСЕ

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Фото: © Flickr / Council of Europe Parliamentary Assembly

Председатель Совфеда отметила, что со стороны руководства ассамблеи идут "позитивные сигналы".

Парламентская ассамблея Совета Европы должна перестать дискриминировать национальные делегации, и тогда Россия вернётся в ассамблею. Об этом заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пишет ТАСС.

Пока у ПАСЕ сохраняется возможность дискриминации национальных делегаций по вкусовым, политическим, иным принципам, мы не готовы возвращаться работать в эту межпарламентскую структуру, — сказала Матвиенко.

Она отметила, что со стороны руководства ассамблеи, парламентариев и других здравомыслящих политиков идут "позитивные сигналы" по прекращению дискриминации делегаций.

Ранее об условиях по возвращению России в ПАСЕ высказался зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

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