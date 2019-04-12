В Раде требуют возбудить дело на Зеленского из-за похорон президента в сериале

Сторонников Петра Порошенко возмутил эпизод из "Слуги народа", который зрители сочли пророческим.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала открыть уголовное производство против авторов, сценаристов и исполнителя главной роли в комедийном сериале "Слуга народа". Если вы ещё не в курсе, то по сути речь идёт об уголовном преследовании Владимира Зеленского и его соратников по студии "Квартал-95".

С представлением о возбуждении дела Геращенко, поддерживающая Петра Порошенко, обратилась в МВД. Она сочла недопустимыми два эпизода из "Слуги народа": в первом обыгрывался сон о расстреле коррупционного парламента, во втором речь шла о похоронах президента.

Геращенко оговорилась, что она поддерживает решение возбудить уголовное дело и за скандальный ролик, где Зеленского сбивает грузовик. Однако сегодня, по её словам, "речь о другом".

— Я хочу, чтобы мой вопрос воспринимался как депутатское обращение. Будет ли сегодня также зеркально заведено уголовное дело против авторов, сценаристов фильма "Слуга народа" и исполнителей главной роли, в котором расстреливают парламент, а затем проходят похороны президента, — поинтересовалась вице-спикер парламента.

Напомним, 21 апреля 2019 года на Украине пройдёт второй тур президентских выборов, в котором примут участие Владимир Зеленский (лидер первого тура) и Пётр Порошенко. Новый опрос определил лидера президентской гонки.

Дебаты были запланированы на пятницу, 19 апреля, и должны были пройти на стадионе "Олимпийский". Но у Порошенко снова что-то пошло не так.