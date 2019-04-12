В штабе Зеленского списали перепалку с Порошенко на эмоциональность шоумена

Там также предложили всем украинцам поставить себя на место шоумена и представить, что бы они сказали в такой ситуации.

Перепалка кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского с действующим лидером страны Петром Порошенко произошла по причине эмоциональности актёра. Об этом рассказал представитель его предвыборного штаба Дмитрий Разумков, сообщает УНИАН.

— Если бы наши телезрители столкнулись с таким объёмом грязи, которая ежедневно, ежеминутно выливается на него, они были бы ещё эмоциональнее и жёстче в высказываниях, — заявил Разумков.

Как сообщал Лайф, действующий президент Украины Пётр Порошенко появился в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1", куда вызвал на дебаты своего соперника — Владимира Зеленского. Позднее в студию дозвонился сам шоумен и сообщил, что дебаты между ними пройдут 19 апреля на стадионе "Олимпийский" в Киеве, как и было запланировано изначально. После этого между кандидатами на пост президента Незалежной произошла перепалка.

Спустя некоторое время телеканал "1+1" пообещал подать на Порошенко в суд.