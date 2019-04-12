В Петербурге появились граффити с Валентиной Терешковой

Авторы настенного рисунка ранее посвящали работы российским рэперам и инциденту с кражей картины Архипа Куинджи.

Граффити с изображением первой женщины-космонавта появились в Санкт-Петербурге. Об этом рассказали авторы мурала — участники арт-группы "Явь" на своей странице во "ВКонтакте".

— Наш первый мурал, всё сделано на личные деньги, без какого-либо согласования, — говорится в сообщении.

Художники рассказали, что, когда начали работать над рисунком, столкнулись с непониманием со стороны местных жителей, однако позже прохожие поблагодарили их за готовую работу.

Арт-группа "Явь" известна многочисленными злободневными работами. Они не первый раз отмечают День космонавтики. В конце 2018 года они стали авторами арт-объекта в поддержку российских рэперов, а в начале нынешнего года посвятили граффити украденной картине Архипа Куинджи.