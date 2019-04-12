В Совете Федерации назвали провокатором главу Минобороны Украины

Жёсткую критику парламентариев вызвало намерение украинских военных в очередной раз направить боевые корабли через Керченский пролив.

Кто бы что ни заявлял, в частности о намерении в одностороннем порядке и с привлечением боевых кораблей пройти через Керченский пролив, российские пограничники и наши вооруженные силы будут действовать согласно российским законам и своим боевым уставам в случае нарушения территориальной целостности или законов нашей страны. Об этом Лайфу заявил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, комментируя новое заявления главы Минобороны Украины Степана Полторака.

— А как тут ещё реагировать? Что, специальные законы под Полторака что ли искать? Тут не важно, кто что здесь сказал, важно другое. Важно, что если будет нарушена процедура и кто-то захочет незаконным образом пересечь границу РФ, то наши должностные лица обязаны действовать, соответствуя нашим законам и в соответствии со своими уставами, — подчеркнул Климов.

Российский сенатор уточнил, что Полторак действует, как провокатор. Но результат этой провокации может стоить жизни и здоровья украинских граждан.

— Человек провоцирует своих сограждан на довольно рискованные мероприятия, которые, с одной стороны, незаконны, с другой стороны, чреваты для их здоровья и жизни. Провокатор. Не заслуживают они вообще нашего такого внимания, — подытожил Андрей Климов.

Как ранее писал Лайф, в НАТО пообещали Украине "гарантировать" проход судов через Керченский пролив, а также расширить масштабы разведывательных операций в Чёрном море. В свою очередь глава Минобороны Незалежной Степан Полторак позднее заявил, что украинские военные корабли снова попытаются войти в Керченский пролив, как только к этому будут готовы ВМС страны и её международные партнёры.

Ранее в Совете Федерации России также предупреждали, что нарушение Киевом прохода кораблей через Керченский пролив может привести к войне.