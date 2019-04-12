Меркель объяснила, зачем пригласила Порошенко в Берлин

Канцлер Германии Ангела Меркель объяснила, зачем пригласила украинского президента Петра Порошенко в Берлин за девять дней до второго тура выборов в Незалежной. По словам главы немецкого правительства, ей важно находиться в постоянном контакте с Порошенко.

— Я приняла решение пригласить президента, с которым нахожусь в постоянном контакте, мы ... поддерживаем постоянный обмен также и во времена предстоящих выборов. Я считаю важным, чтобы мы оставались в контакте, — заявила Меркель.

Напомним, уже 21 апреля на Украине пройдёт второй тур выборов президента Незалежной, где примут участие Пётр Порошенко и Владимир Зеленский. Новый опрос определил лидера президентской гонки.