Фото россиянки стало одним из лучших за 2018 год

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Фото россиянки стало одним из лучших за 2018 год

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Фото: © twitter.com/World Press Photo

Главный приз World Press Photo получил Джон Мур за фото девочки, которая плачет во время обыска её матери на границе Мексики и США.

Работа россиянки Дианы Маркосян победила в категории "Проблемы современности" на международном конкурсе фотожурналистов World Press Photo. Работа получила название "Кубанита". Информация об этом появилась на сайте премии.

На фото запечатлена 15-летняя девушка Пура. Она едет на авто в розовом платье по одному из районов Гаваны. Местные жители при этом готовятся отметить её день рождения. В латинской культуре 15-летие — особый праздник, он символизирует превращение девочки в женщину.

Главный приз получил фотограф из США Джон Мур. Он снял, как американские пограничники обыскивают женщину из Гондураса на глазах у её маленькой дочки. Обыск проводится на границе США и Мексики.

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