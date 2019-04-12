Фото россиянки стало одним из лучших за 2018 год

Главный приз World Press Photo получил Джон Мур за фото девочки, которая плачет во время обыска её матери на границе Мексики и США.

Работа россиянки Дианы Маркосян победила в категории "Проблемы современности" на международном конкурсе фотожурналистов World Press Photo. Работа получила название "Кубанита". Информация об этом появилась на сайте премии.

Photo of the Day | #WPPh2019 nominated ‘The Cubanitas’

by Diana Markosian, of Pura celebrating her quinceañera in Havana, Cuba:https://t.co/KKqWJb1I99 pic.twitter.com/g48dyAhcoF — World Press Photo (@WorldPressPhoto) 31 марта 2019 г.

На фото запечатлена 15-летняя девушка Пура. Она едет на авто в розовом платье по одному из районов Гаваны. Местные жители при этом готовятся отметить её день рождения. В латинской культуре 15-летие — особый праздник, он символизирует превращение девочки в женщину.

Главный приз получил фотограф из США Джон Мур. Он снял, как американские пограничники обыскивают женщину из Гондураса на глазах у её маленькой дочки. Обыск проводится на границе США и Мексики.