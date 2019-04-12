Украина объявила в розыск капитана "Норда"

Оболонский районный суд Киева вынес решение объявить в розыск капитана российского судна "Норд" Владимира Горбенко. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры страны.

Отмечается, что решение было принято после того, как Горбенко в очередной раз не явился на заседание суда.

Напомним, рыболовецкое судно "Норд" было задержано в конце марта прошлого года. В отношении капитана возбудили уголовное дело. 28 января стало известно о его пропаже. При этом не было никаких подробностей кроме того, что он вышел из дома и больше не выходил на связь с родными.

Сам Горбенко вернулся в Крым. Пересечь границу он смог по своему российскому паспорту, а дома его встретили жена и дети.