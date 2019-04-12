Губерниев объяснил, чем дело Кокорина и Мамаева отличается от выходки Гулиева

Комментатор также отметил, что хавбек красно-белых повёл себя как первобытный человек.

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в интервью газете "Взгляд" объяснил, чем выходка полузащитника "Спартака" Аяза Гулиева отличается от дела Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Главное отличие, по мнению комментатора, заключается в том, что в случае с выходкой спартаковца сторонам удалось помириться.

— Насколько я понимаю, ребята помирились и никто заявление в полицию не подавал, только в этом и разница. То, что футболист является нарушителем, мы все это прекрасно видели, но никаких заявлений нет, есть только административная история. Там были извинения, была компенсация, — заявил Губерниев.

По его мнению, Гулиев повёл себя как первобытный человек, а ситуация может усугубиться, если же пострадавший напишет заявление.

Напомним, 10 апреля в Москве на одном из пешеходных переходов игрок красно-белых Аяз Гулиев сломал нос гражданину США, который задел автомобиль игрока, переходя дорогу по зебре на зелёный сигнал светофора. В связи с инцидентом "Спартак" уже заявил о серьёзных дисциплинарных санкциях по отношению к Гулиеву.