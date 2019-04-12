Стало известно, когда в Подмосковье начнут отключать отопление в домах

В Подмосковье отопление в домах могут начать отключать уже с конца апреля. Об этом сообщает "360" со ссылкой на региональное Министерство энергетики.

— В соответствии с законом, отопительный период должен закончиться не позднее окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха составляет выше восьми градусов Цельсия, — сообщил министр энергетики Московской области Леонид Неганов.

При этом он добавил, что время окончания отопительного сезона в районах области будет разным, ведь всё зависит от погоды.

— Этот период может начаться уже в двадцатых числах апреля и длиться до начала мая, — подытожил он.

Напомним, сегодня в области днем +9 градусов.