Премия за развитие уличных культур "Кардо" собрала почти тысячу участников

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Премия за развитие уличных культур "Кардо" собрала почти тысячу участников

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Фото: © VK/КАРДО | Улица начинается здесь

Одной из её целей является налаживание диалога между представителями разных направлений.

Премия "Кардо", которая вручается за развитие уличных культур, собрала в Ставрополе около тысячи человек из 271 города России. Об этом сообщает информационное агентство "Победа26".

Отмечается, что лучшие среди участников будут выбраны сразу в семи направлениях. Одной из задач премии является налаживание диалога между представителями различных культур и создание единого сообщества в масштабах страны.

<p>Фото: © VK/<a href="https://vk.com/kardorussia" target="_blank"><strong>КАРДО | Улица начинается здесь</strong></a></p>

Ещё одной задачей, по словам директора премии Валентина Работенко, является отбор и поддержка талантливой и активной молодёжи со всех уголков страны.

С нашей стороны необходимо дать им инструменты — финансы, известность. Предоставить медийное поле, чтобы они его использовали. Если им хватит опыта и сообразительности всё это применить с помощью наших кураторов, то мы получим кейсы, которые работают, — заявил Работенко.

Мероприятия будут проходить в Ставрополе в течение трёх дней, а завершатся церемонией награждения в воскресенье, 14 апреля.

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