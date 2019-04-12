Умер режиссёр Сергей Страхов

Умер режиссёр научно-популярного и документального кино Сергей Страхов (заслуженный деятель искусств Грузии). Ему было 82 года. Об этом сообщил Союз кинематографистов РФ.
Причина и обстоятельства смерти не называются. Прощание с режиссёром пройдёт 13 апреля в 11:00 в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе (Москва).
Сергей Страхов снял фильмы "Есенин в Грузии", "Я и Мы", "Осень тбилисских балконов" и другие. Также он снимал телевизионные проекты "Автора!", "Павел Флоренский — путь к истине" и "Платье для короля".
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