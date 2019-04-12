В России успешно завершили испытания ЗРС "Витязь"

В России завершились государственные испытания новой зенитной ракетной системы С-350 "Витязь". Как заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко, С-350 продемонстрировали положительные пуски.
— Положительными пусками, произведёнными 26 марта, завершаются государственные испытания новой ЗРС С-350 "Витязь-ПВО", призванной на замену С-300ПС. Одновременно запущено производство первого серийного комплекта, сдача будет обеспечена в 2019 году, — уточнил представитель военного ведомства.
Отметим, система С-350 "Витязь" была разработана концерном "Алмаз-Антей". "Витязи" поступят на вооружение войск ПВО. Они способны поражать цель на дистанции до 60 км и на высоте до 30 км. При этом ЗРС успешно борется как с аэродинамическими, так и баллистическими целями. Одна пусковая установка комплекса несёт 12 зенитных ракет.
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