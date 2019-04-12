Путин встретился с гендиректором Volkswagen Group

Президент России Владимир Путин встретился с генеральным директором Volkswagen Group Гербертом Диссом. Во время беседы лидер страны отметил успешную работу автоконцерна в нашей стране.

— Уважаемый господин Дисс, коллеги, мне очень приятно вас видеть в Москве. Мы встречались в рамках общей встречи с представителями немецкого бизнеса. Volkswagen работает у нас давно, автомобили пользуются большой популярностью в России: 12% продаж — это очень хороший показатель, — заявил глава государства.

Путин также отметил значительные инвестиции Volkswagen Group в российскую экономику и напомнил о количестве машин, которые были созданы концерном в нашей стране.

— Почти два миллиарда инвестиций — это большой, хороший вклад. Мы вам благодарны за эту работу. Насколько я помню, 200 тысяч автомобилей вы произвели в прошлом году в России, 20 тысяч примерно на экспорт пошло отсюда. Это очень хорошие показатели, — пояснил президент.

Кроме того, Герберт Дисс на встрече с Владимиром Путиным заявил, что концерн собирается в ближайшее время подписать специнвестконтракт, и попросил совета. Лидер страны уверен, что этот контракт будет заключён.