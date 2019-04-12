Макрон принял Зеленского в Париже — видео

Читайте также

Макрон принял Зеленского в Париже — видео

3344

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом сообщает телеграм-канал шоумена.

На кадрах видно, как политик садится напротив главы Пятой республики, а перед началом переговоров они проходят традиционную процедуру фотографирования.

После Зеленского Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Пока лидер Незалежной находится в Германии.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×