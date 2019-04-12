Макрон принял Зеленского в Париже — видео

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский встретился с французским лидером Эмманюэлем Макроном в Париже. Об этом сообщает телеграм-канал шоумена.
На кадрах видно, как политик садится напротив главы Пятой республики, а перед началом переговоров они проходят традиционную процедуру фотографирования.
После Зеленского Макрон встретится и с действующим президентом Украины Петром Порошенко. Пока лидер Незалежной находится в Германии.
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