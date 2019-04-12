Жертва "подмосковного Отелло" расскажет подробности нападения мужа в своей книге

Она хочет, чтобы произведение стало толчком для женщин, которые подверглись домашнему насилию.

Жительница Подмосковья Маргарита Грачёва, которой в 2017 году муж топором отрубил руки из-за ревности, рассказала Лайфу, что выпустит книгу о событиях того злосчастного дня.

— Пишет её в большей степени мама, так как она профессиональный журналист, но есть и мои главы. Мы вместе всё читаем, редактируем, вспоминаем. Книгу начали писать полгода назад. Сейчас она почти готова, — рассказала Грачёва.

Она отметила, что сейчас произведение содержит более 150 тысяч знаков, а уже в этом году она планирует её выпустить. Идея написать книгу появилась после ряда искажений фактов данной истории журналистами. Грачёва хотела от своего лица изложить суть и подробности ужасного преступления.

— Хочу поблагодарить в ней людей, которые мне помогли и были рядом. Надеюсь, что её прочитают девушки, подвергшиеся домашнему насилию, — добавила девушка, отметив, что это является главной целью произведения.

По словам Грачёвой, она много переживала из-за разных публикаций в СМИ, в которых были некоторые неточности. Сказать, от чьего лица будет вестись повествование, пока невозможно, так как книгу ждёт редактирование в издательстве. Впрочем, редактирует и исправляет какие-то моменты и сама Маргарита.

Произведение она вместе с мамой писала на компьютере и других гаджетах, а неоднократно её мысли в электронный вид переносила мама. Любопытно, но, вспоминая тяжёлые моменты дня происшествия, девушка не плакала, хотя в книге все они будут.

— Я надеюсь, что женщинам, которые подверглись домашнему насилию, моя книга даст толчок, чтобы уйти от мужчины, — заявила Грачёва.

Кроме того, известно, что книга будет содержать иллюстрации, а фотографию с мужем Грачёва планирует поставить в главу про отношения до произошедшего.

Сейчас Маргарита в поисках спонсора, который поможет ей издать книгу. При этом девушка не хочет собирать деньги у читателей, так как есть более нуждающиеся в средствах люди.

Кроме того, в распоряжении Лайфа оказался отрывок из книги Маргариты Грачёвой, которую она хочет назвать "Живи без рук".

— А потом я перевела глаза с потолка реанимации чуть ниже и увидела, как две медсестры читают на компьютере какую-то статью, текст я не видела, но перед глазами чётко встала фотография с моим мужем (на тот момент мужем), и мы такие счастливые, улыбаемся в летнем бору, и я в зелёной футболке. И вот тут я уже поняла, что это моя история и я вошла в историю..., — написала Грачёва в своей книге.

Напомним, в декабре 2017 года супруг Грачёвой похитил и вывез её в лес, где отобрал у неё мобильный телефон, перевязал руки жгутом и начал её истязать. Он нанёс матери своих сыновей около десяти ударов топором по запястьям и кистям, за что позже был лишён родительских прав и приговорён к 14 годам тюрьмы.