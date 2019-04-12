Минздрав назвал регионы России, где больше всего пенсионеров с ожирением

Согласно данным ведомства, абсолютным лидером среди субъектов стал Алтайский край.

Хуже всего ситуация с ожирением среди пенсионеров обстоит в Алтайском крае. В среднем на 100 тысяч пожилых жителей региона приходится 10 тысяч имеющих лишний вес. Такие данные приводит Минздрав РФ за 2017 год. Уточняется, что данные собирались по женщинам старше 55 лет, мужчинам старше 60 лет.

Ниже по списку по числу пенсионеров с ожирением идёт Магаданская область. Там проблема с лишним весом наблюдается у 6722 человек на 100 тысяч пенсионеров. Третья строчка за Ингушетией — около 4742 человек. Замыкают пятёрку лидеров Тюменская область и Ямало-Ненецкий автономный округ — примерно 4506 и 4058 человек соответственно.

Самая благополучная обстановка наблюдается в Республике Башкортостан. Там проблемы с лишним весом наблюдаются примерно у 371 человека на 100 тысяч пожилых людей. Также хорошие показатели у Еврейской автономной области (403), Якутии (548), Пермского (605) и Приморского (625) краёв.

В целом по России в 2017 году количество пенсионеров с ожирением увеличилось почти на 30% по сравнению с показателями 2013 года.

Как рассказал порталу News.ru главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян, одна из причин заболеваемости граждан ожирением — плохое образование населения в области здорового питания.

— Общая низкая культура, низкий уровень образования в здоровом питании... С другой стороны, доступность продуктов достаточно высокая во всех отношениях. Люди должны за собой следить. Начинать это надо с самого раннего детства. Чем человек старше, тем меньше физической активности. Это усугубляет, — заявил Тутельян.

Специалист отметил, что избыточный вес является причиной развития множества тяжёлых заболеваний: атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, инсульта и сахарного диабета. Однако, чтобы избежать ожирения, совсем не обязательно мучить организм диетами. Достаточно лишь знать калорийность тех или иных продуктов и соизмерять их потребление с расходованием энергии.

— Первый закон науки о питании — это закон соответствия энергетической ценности рациона, его суммарной калорийности с энерготратами. Если они равны, мы держим вес. Если они меньше, то мы толстеем. Если больше энерготраты, то тогда мы худеем, истощаемся. Если ты сегодня позволил себе в гостях расслабиться и съесть больше, чем нужно, на следующий день трать больше энергии: сядь на велотренажёр или пройдись, прогуляйся побольше, — пояснил диетолог.