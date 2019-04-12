Порошенко заявил, что продолжит борьбу с "Северным потоком — 2"

Лидер Незалежной отметил, что по данному вопросу ведутся переговоры с Германией, однако, по его словам, страны по-разному видят механизмы защиты украинских интересов.

Президент Украины Пётр Порошенко сообщил, что не прекратит бороться против строительства газопровода "Северный поток — 2". Об этом он заявил на совместном с канцлером ФРГ Ангелой Меркель брифинге в Берлине.

— Мы не прекратили нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство, предложив немецким компаниям участвовать в управлении украинской газотранспортной системой, — сказал Порошенко.

Лидер Незалежной также отметил, что Германия и Украина пока что по-разному видят механизмы защиты украинских интересов. По его словам, Германия выступает за сохранение определённого объёма прокачки газа через украинскую ГТС, тогда как Украина выступает за отмену "Северного потока — 2".

Ранее Сенатор Алексей Пушков заявил, что Вашингтон может ввести санкции против европейских стран в связи с поддержкой ими проекта "Северный поток — 2".