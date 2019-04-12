Путин в 2018 году заработал более 8,6 млн рублей

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году заработал в два раза меньше, чем в 2017-м. Его доход составил 8,648 миллиона рублей, в то время как два года назад — 18,7 млн. Об этом говорится в декларации доходов лидера страны, опубликованной на сайте Кремля.

В собственности у главы государства, как и раньше, квартира в 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у президента есть квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом площадью 18 квадратных метров.

Также российский лидер владеет "нивой", двумя "Волгами" и прицепом "Скиф".