Путин в 2018 году заработал более 8,6 млн рублей

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Путин в 2018 году заработал более 8,6 млн рублей

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Владимир Путин. Фото: © Агентство городских новостей "Москва" /Иванко Игорь

Президент РФ Владимир Путин в прошлом году заработал в два раза меньше, чем в 2017-м. Его доход составил 8,648 миллиона рублей, в то время как два года назад — 18,7 млн. Об этом говорится в декларации доходов лидера страны, опубликованной на сайте Кремля.

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В собственности у главы государства, как и раньше, квартира в 77 квадратных метров и гараж. В пользовании у президента есть квартира в 153,7 квадратных метра с гаражным местом площадью 18 квадратных метров.

Также российский лидер владеет "нивой", двумя "Волгами" и прицепом "Скиф".

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