Украинцы затравили певицу Maruv из-за успеха в России

Украинская певица Maruv, после скандального нацотбора на Евровидение приобретшая ещё большую популярность, продолжает гастрольную деятельность по всему миру. Бывает она и в России. Например, недавно певица в своем Instagram поделилась фотографиями с большого лайв-шоу в Москве. И тут, как принято говорить, началось: жители Незалежной, не выбирая выражений, устроили артистке настоящую травлю в комментариях. На реакцию украинцев по поводу российских гастролей Maruv обратили внимание Дни.ру.
"Фу, смотреть противно. А тебя ещё половина страны поддерживала", "Ты недостойна Украины", "Там и оставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?"
Из-за таких людей наша страна и находится на дне.
Молодец, выступай дальше. Только потом не жалуйся, что тебя не пускают на Евровидение. Ты недостойна представлять интересы нашей страны
Очень жаль! Свою страну променяла...
Если будет так же продолжать, через год сдуется, и никто не вспомнит
Надеюсь, тебя в Украину пускать не будут!
Ранее Лайф писал, что украинскую певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту Борисполь. А в интервью она рассказала, почему организаторы концертов плачут от её райдера.
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