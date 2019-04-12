Украинцы затравили певицу Maruv из-за успеха в России

Артистку обвинили во всех неудачах Незалежной и пригрозили не пускать в родную страну.

Украинская певица Maruv, после скандального нацотбора на Евровидение приобретшая ещё большую популярность, продолжает гастрольную деятельность по всему миру. Бывает она и в России. Например, недавно певица в своем Instagram поделилась фотографиями с большого лайв-шоу в Москве. И тут, как принято говорить, началось: жители Незалежной, не выбирая выражений, устроили артистке настоящую травлю в комментариях. На реакцию украинцев по поводу российских гастролей Maruv обратили внимание Дни.ру.

"Фу, смотреть противно. А тебя ещё половина страны поддерживала", "Ты недостойна Украины", "Там и оставайся", "Ну в Москве тебе всегда будут рады, особенно после нацотбора. Может, стоит там остаться насовсем?"

Из-за таких людей наша страна и находится на дне. vovandos01

Молодец, выступай дальше. Только потом не жалуйся, что тебя не пускают на Евровидение. Ты недостойна представлять интересы нашей страны xoxolenok_

Очень жаль! Свою страну променяла... art_marinich97

Если будет так же продолжать, через год сдуется, и никто не вспомнит dars991

Надеюсь, тебя в Украину пускать не будут! anna_lnk0

Ранее Лайф писал, что украинскую певицу Maruv обокрали в киевском аэропорту Борисполь. А в интервью она рассказала, почему организаторы концертов плачут от её райдера.