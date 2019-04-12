Тёзка Михаила Горбачёва планирует участвовать в выборах в парламент Индонезии

Индонезийский политик 32-летний Михаил Горбачёв Дом, которого назвали в честь первого президента СССР, планирует участвовать в выборах в парламент на родине, которые запланированы на 17 апреля. Об этом сообщает The Malaysian Insight.
Mikhail Gorbachev a useful name for Indonesia polls candidate https://t.co/VdvJPZu3Fd— TheMalaysianInsight (@msianinsight) 12 апреля 2019 г.
Как отмечается, ранее Горбачёв Дом занимался исследованиями в области окружающей среды.
Сейчас на всеобщих выборах он стал одним из 245 тысяч кандидатов. 17 апреля граждане отдадут свой голос за президента, вице-президента, депутатов парламента.
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