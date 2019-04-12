В Литве объяснили причину отзыва своего посла из России

Как пояснили в иностранном дипломатическом ведомстве, сотрудники дипмиссии якобы получили сообщения с угрозами после суда в Вильнюсе.

В Министерстве иностранных дел Литвы объяснили причину отзыва посла своей страны в России Рямигиюса Мотузаса. Согласно официальному заявлению дипломатов, опубликованному на сайте ведомства, дипмиссия Литвы получила письмо с угрозами в адрес посла и персонала посольства.

— 31 марта в Посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами, в котором сотрудников дипмиссии и членов их семей призвали покинуть Москву в течение месяца, — указывается в заявлении литовского дипведомства.

Указывается, что причиной для угроз послужило решение Вильнюсского областного суда по делу 13 января 1991 года, который осудил российских граждан за события в латвийской столице почти 30-летней давности. Литовские дипломаты заявили, что письмо с угрозами якобы подписано некой российской ветеранской организацией.

— 1 апреля Посольство Литвы обратилось к Министерству иностранных дел Российской Федерации с официальной просьбой незамедлительно расследовать этот инцидент и обеспечить безопасность сотрудников миссии и членов их семей, — говорится в сообщении МИД Литвы.

Как сообщал Лайф, ранее Литва решила отозвать своего посла Ремигиюса Мотузаса из Москвы. Изначально выдвигалась версия, что отзыв посла связан с делом о взятках при выдаче виз, в котором Мотузас проходит как свидетель.

Отметим, в конце марта в Вильнюсе прошёл суд по делу о беспорядках в столице Литвы в январе 1991 года. Всего по данному делу обвинялось 60 человек, среди которых были преимущественно советские военнослужащие, а ныне российские граждане. Литовские власти утверждали, что все они в разной степени причастны к гибели демонстрантов на акции протеста у вильнюсской телебашни в январе 1991 года. Однако никаких доказательств вины россиян до сих пор представлено не было.

Тем не менее суд заочно приговорил бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова к 10 годам лишения свободы. Также к заочному наказанию приговорён экс-офицер КГБ Михаил Головатов — 12 лет тюрьмы. Два главных обвиняемых по делу — россияне Юрий Мель и Геннадий Иванов — приговорены к лишению свободы сроком на семь и четыре года соответственно.

Напомним, 11 марта 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о независимости республики и выходе из состава СССР. В январе 1991 года в Вильнюсе вспыхнули несанкционированные акции протеста. Для обеспечения правопорядка в город были переброшены подразделения Советской армии. В ходе столкновений протестующих с военными у телецентра погибло 14 человек, свыше 600 были ранены. В Литве всю ответственность за произошедшее возложили исключительно на Москву. Российские власти в свою очередь неоднократно отмечали, что Литва использует трагедию в политических целях.