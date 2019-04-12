Стал известен доход Медведева за 2018 год

При этом в декларации главы правительства не произошло изменений по части недвижимости или автопарка.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в 2018 году заработал 9,9 млн рублей, а его доходы выросли на 16% в сравнении с 2017 годом. Такие данные приводятся в декларации главы кабмина, обнародованной и опубликованной на сайте правительства.

Отмечается, что заработок премьера вырос на 1,35 млн рублей, поднявшись с отметки 8,6 млн рублей. Среднемесячный доход президента находится на уровне 826 тысяч 460 рублей.

При этом в декларации главы правительства не произошло изменений по части недвижимости или автопарка. В собственности Медведева имеется квартира площадью 367,8 кв.м. Такая же квартира числится в пользовании у его супруги Светланы, которая, кроме того, является владелицей двух машино-мест общей площадью 32,5 кв.м. Также Медведев на условиях аренды на 49 лет владеет земельным участком площадью 47 соток.

В собственности у Медведева имеются два советских автомобиля — ГАЗ-20 "Победа" и ГАЗ-21, а его супруга владеет автомобилем Volkswagen Golf. Также в документе утверждается, что за прошлый год Светлана Медведева не получила какого-либо дохода.