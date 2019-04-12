В Нижнем Новгороде две пенсионерки устроили драку за место в автобусе — видео

Читайте также

В Нижнем Новгороде две пенсионерки устроили драку за место в автобусе — видео

100

Одна из старушек начала требовать освободить ей кресло для инвалидов, несмотря на то что ей уже уступили сиденье в другой части транспорта.

В автобусе рейсом из Нижнего Новгорода до города Богородск, две пенсионерки подрались за сидячее место. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород".

Конфликт разыгрался, когда одна из старушек начала требовать уступить ей место, предназначенное для инвалидов, несмотря на то что ей уже предложили сесть в другой части автобуса.

В один момент другая пенсионерка начала громко кричать на возмутившуюся и нападать на неё с кулаками. В итоге требовательную старушку силой усадили на другое место, после чего она продолжила ругаться с другими пассажирами.

Ранее Лайф рассказывал о том, что рязанские пенсионерки подрались в магазине из-за курицы за 47 рублей.

Telegram с мгновенными новостями. Подписывайтесь

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×