В Нижнем Новгороде две пенсионерки устроили драку за место в автобусе — видео

Одна из старушек начала требовать освободить ей кресло для инвалидов, несмотря на то что ей уже уступили сиденье в другой части транспорта.

В автобусе рейсом из Нижнего Новгорода до города Богородск, две пенсионерки подрались за сидячее место. Об этом сообщает паблик "Типичный Нижний Новгород".

Конфликт разыгрался, когда одна из старушек начала требовать уступить ей место, предназначенное для инвалидов, несмотря на то что ей уже предложили сесть в другой части автобуса.

В один момент другая пенсионерка начала громко кричать на возмутившуюся и нападать на неё с кулаками. В итоге требовательную старушку силой усадили на другое место, после чего она продолжила ругаться с другими пассажирами.

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