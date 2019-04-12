Стало известно, за счёт чего Трутнев увеличил свой доход на 161 млн рублей

Представитель полпреда президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева Тимур Чернышёв рассказал Лайфу, что такого большого дохода за 2018 год удалось добиться благодаря продаже его имущества.

Кроме того, в окружении вице-премьера напомнили, что он уже не первый год демонстрирует высокие доходы, а на госслужбу перешёл из бизнеса, где также был успешен и имеет ряд сбережений, которые являются "подушкой безопасности" от коррупции.

Ранее стало известно, что доход Юрия Трутнева в 2018 году составил 538 млн рублей. Также Лайф опубликовал сведения о доходах президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева.