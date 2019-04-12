Муж Голиковой заработал больше всех среди супругов членов правительства

В собственности Виктора Христенко значатся не только крупные дома и большой земельный участок, но и собственный газопровод.

Муж вице-премьера Татьяны Голиковой Виктор Христенко заработал в течение 2018 года более 81 миллиона рублей, став, таким образом, самым зарабатывающим среди супругов членов правительства. Такие данные следуют из поданной им декларации о доходах.

Отметим, в настоящее время Виктор Христенко трудится на посту президента делового совета Евразийского экономического союза. Согласно документам декларации, в его собственности находятся два дома площадью 991 и 336 квадратных метров, земельный участок размером почти в два гектара и даже собственный газопровод. При этом за ним не значится никакой машины.

На втором месте среди супругов членов правительства, заработавших больше всех в 2018 году, числится жена министра культуры Владимира Мединского. Её заработок составил 41,75 миллиона рублей.

Третье место за супругой министра труда и соцзащиты Максима Топилина. Она смогла заработать 16,56 миллиона рублей. Кроме того, у неё в собственности две квартиры, одна из которых находится в Болгарии.