Доход Пескова в 2018 году составил 12,7 млн рублей

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков задекларировал доход за 2018 год. Он составил 12,795 млн рублей. Его жена — фигуристка Татьяна Навка — задекларировала 218,6 млн рублей.

Спортсменка также указала в документах, что владеет двумя земельными участками, двумя домами и тремя квартирами. У Навки также два автомобиля Mercedes и мотовездеход.

При этом в 2017 году доход Пескова составил 14,3 млн, а у Навки — 200,385 млн рублей.