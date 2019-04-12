Доходы Лаврова в 2018 году выросли примерно на 6%

Согласно декларации, он не владеет каким-либо транспортным средством, также не изменились данные о его имуществе.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров за 2018 год заработал 7 миллионов 340 тысяч 393 рубля 48 копеек. Такие данные приводятся в опубликованной декларации о доходах.

Согласно документам, Лавров не владеет каким-либо транспортным средством, а его супруга является хозяйкой автомобиля Skoda Superb. При этом за прошлый год она заработала 1,7 миллиона рублей.

В собственности у супругов также имеется земельный участок площадью 2,8 тысячи квадратных метров, жилой дом площадью 499 квадратных метров, гараж в 100 квадратных метров. Кроме того, глава МИД владеет квартирой площадью 247 квадратных метров и гаражом в 17,7 квадратных метра. При этом данные о его имуществе по сравнению с декларацией 2017 года не изменились, а доход вырос примерно на 7%.

Ранее Лайф опубликовал сведения о доходах президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева.