Песков объяснил Лайфу, почему снизился доход Путина в 2018 году

Доход президента РФ Владимира Путина в 2018 году снизился по сравнению с 2017-м в связи с тем, что два года назад глава государства продал земельный участок. Об этом Лайфу сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— В позапрошлом году он продал земельный участок за 10 млн рублей, — заявил он Лайфу.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин в прошлом году заработал в два раза меньше, чем в 2017-м. Его доход составил 8,648 миллиона рублей, в то время как два года назад — 18,7 млн.