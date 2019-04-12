Песков объяснил Лайфу, почему снизился доход Путина в 2018 году

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Песков объяснил Лайфу, почему снизился доход Путина в 2018 году

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Дмитрий Песков. Фото: © РИА "Новости" / Сергей Гунеев

Доход президента РФ Владимира Путина в 2018 году снизился по сравнению с 2017-м в связи с тем, что два года назад глава государства продал земельный участок. Об этом Лайфу сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В позапрошлом году он продал земельный участок за 10 млн рублей, — заявил он Лайфу.

Как уже сообщал Лайф, Владимир Путин в прошлом году заработал в два раза меньше, чем в 2017-м. Его доход составил 8,648 миллиона рублей, в то время как два года назад — 18,7 млн.

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