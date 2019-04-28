Съёмка на закате. 12 фотосоветов, как из Химок сделать Фиджи
Фото: © Татьяна Руденко
В Нью-Йорке четыре дня в году можно наблюдать особенные закаты, когда солнце выстраивается в одну линию с небоскрёбами вдоль улиц Манхэттена, создавая впечатляющее зрелище. В России же нет подобного "правильного" расположения зданий по отношению к солнцу. Зато у нас есть возможность создавать необычные кадры, играя с закатным светом.
Среди фотографов есть понятие "волшебные часы", которое состоит из "золотого часа" и "голубого часа". "Золотой час" наступает примерно за 30–60 минут до заката. В это время образуется мягкий рассеянный свет с тёплым золотистым оттенком, создающий длинные тени. После того как солнце скрылось за горизонтом, наступает "голубой час" с прохладными синими оттенками. В общей сложности времени на подобную съёмку немного, поэтому лучше быть подготовленным заранее. Предлагаем несколько советов, чтобы фотопрогулка на закате доставила максимум удовольствия и принесла гигабайты красочных фотографий.
1. Скачайте приложения для отслеживания солнца и луны
Если вы не уверены, в какой стороне будет заход солнца, или не знаете, когда ожидать режимное (оптимальное для съёмки) время, то стоит воспользоваться специальными помощниками-приложениями, которые следят за положением солнца и подскажут, где и во сколько будет рассвет/закат относительно выбранной локации. Чтобы найти подобные приложения в App Store или Google Play, достаточно ввести в поисковой строке Sun Moon.
2. Посмотрите прогноз погоды
Красочные закаты бывают не каждый день (к сожалению), поэтому лучше заранее заглянуть в прогноз погоды. Если прогноз говорит, что в режимное время будет 20–80% облаков, то есть большая вероятность получить красивые фотографии. Если по прогнозу гроза? Идти на съёмку тем более нужно. В это время могут быть потрясающие краски природы. Главное, не забыть взять зонтик.
3. Используйте широкоугольный объектив
Для городской съёмки лучше использовать широкоугольный объектив. В некоторых моделях смартфонов есть функция переключения со стандартной камеры на камеру с более широким объективом ("рыбий глаз"), который также будет кстати.
4. Используйте зумы
С помощью зум-объективов можно получить интересные результаты. Например, фотографируя на телеобъектив, вы получите огромное солнце, размер которого будет больше, чем в реальности. Конечно, при использовании фотоаппарата и качественного зум-объектива результат будет лучше, чем при фотографировании на смартфон. Смартфоны пока плохо справляются с приближением, поэтому фотографии получаются менее качественными. Но любой минус можно исправить на плюс, ведь шероховатости кадра можно использовать как творческий приём.
Если же заморачиваться с зумом не хочется, следуйте пункту 3.
5. Снимайте в формате RAW
Съёмка на закате более сложная, чем в дневное время. Светлые места в кадре могут быть яркими, а тени — очень тёмными. Поэтому формат RAW даёт больше шансов сохранить качество и получить отличную фотографию. На сегодня даже смартфоны снимают в этом формате, не говоря уже о самых простых зеркалках. Остаётся настроить камеру на формат — и вперёд!
К тому же при съёмке в RAW не придётся думать, например, о балансе белого, который можно подкорректировать в программах постобработки.
6. Используйте HDR-фотографию
Если заморачиваться с RAW-форматом нет времени, то смело включайте режим HDR на смартфоне.
7. Ищите отражения
Когда вы снимаете в городе, часто высокие здания закрывают солнце. В таком случае ищите отражения заката на зданиях. Это увлекательно!
8. Фотографируйте сквозь объекты
Кадрами в стиле "солнце над горизонтом" уже никого не удивишь. Поэтому выберите объект переднего плана (здание, человек, деревья или что-то другое) и снимайте его против солнца, играя с лучами и светом.
9. Снимайте с верхних точек
Съёмка с высокого этажа создаёт эффект панорамы. С такого ракурса город виден как на ладони, а под закатным светом он выглядит ещё более впечатляющим. Такая фотопрогулка точно принесёт вам массу красивых фотографий.
10. Не бойтесь экспериментировать с линией горизонта
Если в небе нет ни облачка, то композиция с большим количеством неба в кадре будет скучной. Поэтому поиграйте с линией горизонта. Например, поднимите горизонт повыше — так в кадр войдёт меньше неба, а вы сможете сделать акцент на здании, освещённом лучами солнца. Если небо выглядит прекрасно — наоборот, опустите горизонт, чтобы показать эту красоту как можно больше.
11. Помните про композицию кадра
В творческом порыве, тем более когда вокруг такая красота, можно запросто забыться и не проследить за композицией кадра. Старайтесь не терять контроль и следить, чтобы лишние объекты не испортили ваш кадр.
12. Не забудьте оглядеться по сторонам
Не стоит зацикливаться на одной съёмке солнца. Оглянитесь вокруг, и вы увидите, как заходящее солнце создаёт интересные эффекты у вас за спиной.
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