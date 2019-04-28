На что способны пять камер Samsung Galaxy S10 Plus. Тест фотографа

Смартфон Samsung Galaxy S10 Plus — умный камерофон, способный создавать профессиональные фото и видео. По крайней мере, так утверждают создатели. На что на самом деле способна новинка, по стоимости равная хорошей зеркальной камере? Мы дали в руки смартфон фотографу и протестировали возможности всех пяти камер.

Смартфоны уверенно идут по направлению к качественным комбайнам, когда вместо фотоаппарата в кармане смартфон-фотоаппарат. Ещё пару лет назад мы и представить не могли, что смартфон может вмещать в себя сразу пять интеллектуальных камер. И вот вам Samsung Galaxy S10 Plus с полноценным набором встроенных объективов для профессионального фотографа: телефотографическая камера для съёмок на дальние расстояния, широкоугольная стандартная камера и ультраширокоугольная камера с более широким охватом. Это три тыловые камеры по 12 МП и 16 МП, которые оснащены апертурой 1.5/2.4, 2.2, 2.4. Плюс две фронтальные камеры, одна из которых — портретная (8 МП), ею оснащена только модель Galaxy S10+.

"Про" режимы

В Samsung Galaxy S10+ есть много интересного для любителя фотографии, начиная от процесса съёмки и заканчивая постобработкой.

Искусственный интеллект подскажет правильную композицию снимка, исправит искажения, созданные сверхширокоугольной камерой, сообщит о дефектах в кадре, если кто-то моргнул, а также напомнит про чистоту объектива перед началом съёмки. Детали в виде быстрого запуска камеры через кнопку питания или создание селфи с помощью взмаха ладони приятно дополняют общее впечатление. И это только малая часть возможностей смартфона.

Вести съёмку можно в разных режимах, нам интересны три: "Фотография", "Живой фокус" и "Про".

Сразу предупредим: пропорции снимаемой фотографии равны отображению на экране — 3:4, 9:16, 1:1, full. То есть готовый кадр будет снят в выбранном размере. Не всегда визуально красивый формат во весь экран (full) будет уместен, потому что на выходе получится либо длинная вертикальная, либо горизонтальная узкая фотография, которая мало где пригодится. Лучше всего снимать в универсальном режиме 3:4.

В стандартном режиме "Фотография" фотокамера полностью автоматизирована. Здесь умный интеллект в процессе съёмки (если нажать на голубой ярлык в нижнем правом углу дисплея) выполняет оптимизацию сцены, то есть смартфон сам определяет, в какой из 30 разных сцен ему снимать (лицо, ребёнок, восход, обувь, помещение, снег и т. д.), и автоматически подбирает настройки для каждого кадра. На практике помощник иногда ошибается. Например, когда смартфон лежит на столе с включённой камерой вниз, для него это означает "Ночь". Поэтому чаще всего мы вели съёмку без оптимизации. Камера и без неё хорошо справляется.

Особенность этого режима в том, что только в нём есть возможность переключиться с "телевика" на "ширик" или на стандартную камеру. Результат работы телеобъектива впечатлил, особенно с десятикратным увеличением. Достойная картинка для мобилографии с хорошей детализацией кадра.

Отдельный жирный плюс ставим за онлайн-коррекцию лица при съёмке портрета в этом, казалось бы, простом режиме. Теперь уменьшить нос, увеличить глаза, рот или скорректировать линию подбородка можно не только в специальных дополнительных приложениях, но и в реальном времени через экран смартфона. Эффект накладывается мягко, без явных неряшливых искажений.

Режим "Живой фокус", скорее всего, предназначен для портретных фотографий с возможностью съёмки в HDR. В нём нельзя переключиться на другие камеры, но есть возможность наложить на выбор четыре онлайн-эффекта, поменять цвет кожи и общую тонировку. Эдакий быстрый онлайн-фотошоп в кармане. Три из четырёх эффектов прошли наш тест, а цветовые точки, которые, по задумке, должны быть самыми эффектными, дали сбой. Выбор фильтров можно менять уже на готовой фотографии, но не всегда наложение эффектов получается сделать гладко. Тонирование кожи в онлайн-режиме получается едва заметным, поэтому эту функцию отнесём к бесполезной.

Режим "Про" подойдёт для более опытных фотографов, где основные параметры съёмки выставляются вручную. Такой режим даёт возможность выбрать параметры автофокусировки, ISO, выдержки, диафрагмы (между значениями 1.5 и 2.4), баланса белого, а также в режиме онлайн на экране сделать цветокоррекцию будущего снимка. То есть не нравится вам блёклый апельсин в реальности — добавьте насыщенности. И вуаля!

В "Про", как и во многих профессиональных камерах, нет режима съёмки со вспышкой, зато есть запись в RAW-формате.

Отдельно стоит сказать про мультизонную автофокусировку, которая имеет 35 точек на дисплее, работающую по аналогии с фотоаппаратами. Хорошее решение для мобильной фотографии. Кроме того, в режиме для профессионалов есть следящий автофокус! Мы его проверили и приятно удивились. Движущийся объект чёткий, без смазов, несмотря на скорость его движения.

Довольно странным показалось, решение производителя вывести режим "Еда" в основную панель. К тому же эффект не особо впечатлил — обычное размытие по бокам. Может, стоило заменить его более детальным портретным режимом?

На что способен ночью

Любой фотоаппарат покажет свои максимальные возможности ночью или в условиях низкой освещённости. Такая съёмка более сложная в исполнении, все недостатки камеры проявятся сразу же.

Мы уже знаем, что у нас в руках умный смартфон, его процессор может автоматически комбинировать несколько кадров воедино для достижения максимального результата. Автомат справляется хорошо, а со съёмкой в мануальном режиме нам пришлось потрудиться. Исходя из технических данных камеры, где ISO от 50 до 800, выбор значений диафрагмы невелик — 1.5 и 2.4, максимальная выдержка до 10 сек., априори не создать интересных ночных снимков на длинной выдержке. Методом проб нам всё-таки удалось добиться достойного результата, учитывая, что съёмка велась без штатива. Фотографии получились чёткими, без шума, с отличной детализацией. Явный шум в кадре появляется при использовании зума, особенно в десятикратном цифровом увеличении.

Двойная "фронталка" или возможности селфи

Двумя фронтальными камерами может похвастаться не каждый смартфон, поэтому мы акцентировали на этом особое внимание.

В процессе съёмки используется система двойных пикселей (Dual Pixel), которая влияет на качество фотографий. Плюс съёмка ведётся в HDR. В результате мы получили отличное селфи, особенно при использовании эффекта размытия, который сродни съёмке на портретный объектив. Кожа получается в лёгком блюре, при этом слегка сглаживаются морщинки. Смущает расположение камер сбоку, поэтому приходится отводить взгляд в сторону, и это заметно на снимках. Если не пользоваться функцией смахивания ладони вместо кнопки затвора, то делать селфи одной рукой неудобно из-за крупных габаритов смартфона.

В настройках камеры есть приятные бонусы для селфи съёмки. Мы оценили корректировку формы лица во время съёмки, работает тоже мягко без уродливых искажений. Понравилась функция "Селфи" без зеркального отражения (ура — читабельным надписям на футболке) и возможность снимать селфи со вспышкой (да, светящимся экраном себе в лоб)?

Итог

Samsung Galaxy S10 Plus — продуманный смартфон с добротными пятью камерами, который вполне может заменить фотоаппарат для незатейливых съёмок.

Он отлично справляется со съёмкой в движении благодаря следящему автофокусу и имеет высокую скорострельность наравне с профессиональными фотоаппаратами. Хотя смартфон разочаровал значениями диафрагмы в мануальном режиме, в ночной съёмке он проявил себя по максимуму, без наличия шума и "шевелёнки" на фотографиях.

Отдельно стоит отметить большой дисплей на 6.4 дюйма как окно в виртуальность, на котором удобно смотреть фотографии.

Отпугивает высокая стоимость гаджета (от 76 990 рублей в официальных магазинах), которая равноценна зеркалке полупрофессионального уровня. Получается дилемма: для новичка смартфон в самый раз, но ценник напрягает, а профессионалов смартфон, скорее всего, не заинтересует исходя из его технических характеристик.