Трутнев заработал больше всех в кабмине в 2018 году

В собственности у него имеется земельный участок, жилой дом, котельная, несколько автомобилей, квадроцикл, автоприцеп и снегоход.

Полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев в 2018 году заработал более 538,4 миллиона рублей, что на 161,1 миллиона больше, чем в предыдущем году. Такие данные приводятся в опубликованных декларациях. По данному показателю он стал лидером среди всех членов кабмина.

Отмечается, что в собственности у него и его супруги, доход которой составил 2,15 миллиона рублей, появился земельный участок площадью 7,019 тысячи квадратных метров.

Кроме того, за ними числится жилой дом площадью 819,9 квадратных метра, нежилое помещение площадью 1952,2 квадратных метра, где им принадлежит 18/1654 доли, нежилое помещение площадью около 18 квадратных метров, а также появилась котельная и вспомогательное здание площадью 251,4 квадратных метра.

Супруги владеют несколькими автомобилями, среди которых BMW X6 M50d, Porsche Cayenne Turbo, Mercedes-Benz ML 350 4Matic, Toyota Highlander, квадроциклом ATV Polaris, автоприцепом и снегоходом.

Ранее Лайф опубликовал сведения о доходах президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева, а также рассказал, кто из чиновников Кремля заработал больше всего в прошлом году.