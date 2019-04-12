Декларация арестованного Арашукова не появилась на сайте Совфеда

Декларация арестованного сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова так и не появилась на сайте Совета Федерации. Ранее сообщалось, что он не подал сведений о доходах в установленные законом сроки, после чего контролирующая комиссия верхней палаты направила ему письмо с просьбой объясниться.

Напомним, что, согласно декларации за 2017 год, Арашуков-младший заработал чуть более 4,9 млн рублей, а доход его жены составил менее 100 тысяч рублей. Кроме того, в собственности сенатора значились три жилых дома площадью 890, 438 и 148 квадратов, а вот автомобилей указано не было.

Напомним, что Рауфа Арашукова обвиняют по трём статьям: "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство". Показания против него дал Вячеслав Дерев, занимавший пост сенатора от КЧР до Арашукова-младшего. Басманный суд Москвы продлил арест Арашукову до 30 июня.