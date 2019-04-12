Шойгу отчитался о доходе более чем 11,5 миллиона рублей в 2018 году

В собственности главы Минобороны РФ находятся два крупных земельных участка, жилой дом, квартира и мастерская.

Министр обороны России Сергей Шойгу заработал за 2018 год более 11 миллионов 532 тысяч рублей. Такие данные приводятся в его официальной декларации о доходах. Этот показатель немного выше его доходов в 2017 и в 2016 годах. Тогда глава Минобороны РФ зарабатывал около 10 миллионов рублей каждый год соотвественно.

С собственностью у военного министра без изменений по сравнению с прошлыми годами. Сергей Шойгу владеет двумя земельными участками площадью 2 тысячи 897 квадратных метров и 17 тысяч 193 квадратных метра. Также у Шойгу имеется жилой дом площадью 1 тысяча 240,4 квадратных метра, квартира площадью 56,8 квадратных метра, также гараж площадью 133,7 квадратных метра , а также мастерская на 153,4 квадратных метра.

Доход супруги Сергея Шойгу в 2018 году составил 10,9 миллиона рублей, что больше по сравнению с данными её декларации за 2017 год на 4,6 миллиона рублей. У неё в безвозмездном пользовании находится всё имущество мужа.