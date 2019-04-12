Российская блогерша обвинила возлюбленного фитнес-тренера в побоях

Женщина рассказала, что её бывший молодой человек жил за её счёт и все конфликты дома решал кулаками.

Блогер и фотограф из Липецка Светлана Гасинова обвинила своего сожителя в побоях. Об этом липчанка сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

Женщина рассказала, что её бывший молодой человек на восемь лет младше неё, по сути, жил за её счёт и все конфликты дома решал дракой. Изначально она не хотела выносить случившееся на обозрение, однако мужчина ещё и подставил её перед клиентами.

Блогерша рассказала, что ей несколько раз приходили сообщения от девушек, которые разоблачали измены сожителя. Гасинова никому не верила до тех пор, пока сама не увидела переписку своего возлюбленного с незнакомкой, которой он предлагал секс за деньги.

После случившегося липчанка обратилась в полицию, но уголовное дело возбуждать не стали и предложили женщине пройти медицинское освидетельствование. Справку от медиков девушка так и не представила. Скорее всего, это связано с тем, что побои были совершены давно и сейчас их уже сложно зафиксировать.

Ранее Лайф рассказывал о блогерше, которая разрыдалась после удаления аккаунта, поняв, что ей придётся работать.