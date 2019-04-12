Российская блогерша обвинила возлюбленного фитнес-тренера в побоях

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Российская блогерша обвинила возлюбленного фитнес-тренера в побоях

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Фото: © VK/Светлана Гасинова

Женщина рассказала, что её бывший молодой человек жил за её счёт и все конфликты дома решал кулаками.

Блогер и фотограф из Липецка Светлана Гасинова обвинила своего сожителя в побоях. Об этом липчанка сообщила на своей странице во "ВКонтакте".

<p>Фото: © VK / Светлана Гасинова</p>

Женщина рассказала, что её бывший молодой человек на восемь лет младше неё, по сути, жил за её счёт и все конфликты дома решал дракой. Изначально она не хотела выносить случившееся на обозрение, однако мужчина ещё и подставил её перед клиентами.

<p>Фото: © VK / Светлана Гасинова</p>

Блогерша рассказала, что ей несколько раз приходили сообщения от девушек, которые разоблачали измены сожителя. Гасинова никому не верила до тех пор, пока сама не увидела переписку своего возлюбленного с незнакомкой, которой он предлагал секс за деньги.

<p>Фото: © VK / Светлана Гасинова</p>

После случившегося липчанка обратилась в полицию, но уголовное дело возбуждать не стали и предложили женщине пройти медицинское освидетельствование. Справку от медиков девушка так и не представила. Скорее всего, это связано с тем, что побои были совершены давно и сейчас их уже сложно зафиксировать.

Ранее Лайф рассказывал о блогерше, которая разрыдалась после удаления аккаунта, поняв, что ей придётся работать.

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