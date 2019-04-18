Tik Tok сегодня является одной из самых главных соцсетей в мире. Хотя ещё полтора года назад про неё никто не знал. Свою популярность сервис обрёл благодаря навязчивой рекламе, которая бросается на пользователей из лент "Инстаграма", "ВКонтакте", бесплатных приложений и не только. Кажется, что китайцы залезли в каждый смартфон с вывеской своего продукта. Как следствие, Tik Tok стал одной из самых быстрорастущих соцсетей в мире. Лайф разобрался в феномене этого проекта и рассказывает, почему он — если не угроза, то хотя бы конкурент "Инстаграму" и "Ютубу".

Обманчиво простой

Tik Tok — это мобильное приложение, которое позволяет записывать 15-секундные видеоролики и накладывать на них визуальные и аудиоэффекты. Первые берутся из готовой библиотеки, вторые, как правило, тоже. Не возбраняется публиковать и скетчи без обработки.

Концепция Tik Tok очень простая, но это и хорошо. Поскольку видеороликам с простыми сценариями легко подражать. А подражать пользователи этой соцсети друг другу очень любят. Можно сказать, пародируя друг друга, люди делают репосты.

Курс — на Запад!

TikTok родом из Китая. Что интересно, на родине сервис называется иначе — Douyin. Douyin запустилось в 2016 году. Его создала частная компания ByteDance, которая до этого "выстрелила" со стартапом Toutiao, агрегатором новостей на базе искусственного интеллекта. В Поднебесной новая соцсеть быстро обрела популярность. Меньше года ей понадобилось, чтобы набрать 100-миллионную ежемесячную аудиторию. Вскоре Douyin стало тесно на родине, и в 2017 году приложение начало экспансию Запада: ByteDance запустила международная версию своей соцсети — Tik Tok.

История со взрывным ростом популярности повторилась. Уже к ноябрю 2018 года, по данным аналитической фирмы Sensor Tower, приложение могло похвастаться 800 миллионами загрузок на iOS и Android. Причём без учёта китайской части Android. Стоит отметить, что за пределами Поднебесной Tik Tok не достиг бы оглушительного успеха, если бы ByteDance в ноябре 2017 года не поглотила Musical.ly — другой китайский сервис, который на тот момент уже имел многомиллионную базу фанатов на Западе. Собственно, многие предполагают, что именно ради быстрого проникновения в США китайцы и пошли на эту сделку.

По разным данным, ByteDance купила конкурента за сумму от 800 миллионов до 1 миллиарда долларов. Для сравнения в том же 2017-м Марк Цукерберг выложил за Instagram похожий ценник: 1 миллиард долларов.

Самый дорогой частный стартап в мире

Владельцы Tik Tok осторожничают и ни с кем не делятся официальной статистикой. Причём не только глобальной, но и локальной. Например, Лайфу компания не предоставила никакой информации о российской аудитории. Объяснили тем, что пока не очень готовы к сотрудничеству с прессой вообще. Однако намекнули, что скоро ситуация изменится в лучшую сторону. Как бы там ни было, с пустыми руками мы не остались — в Сети много неофициальной статистики.

Сегодня Tik Tok запущен в 154 странах и переведён на 75 языков. На июнь 2018 года ежемесячная аудитория приложения равнялась 500 миллионам пользователей. Да, у того же "Инстаграма" она недавно перевалила за миллиард, но на достижение отметки в 500 миллионов у фотосервиса ушло шесть лет. Тогда как Tik Tok справился меньше, чем за два.

Даже быстрого знакомства с соцсетью достаточно, чтобы понять, что в ней очень много подростков и молодёжи. Статистика это только подтверждает: более половины аудитории Tik Tok нет и 25 лет. Для сравнения, в "Фейсбуке" гораздо больше тех, кому за 25. В Китае среди пользователей преобладает женский пол, в остальном мире — мужской.

В среднем каждый пользователь Tik Tok открывает приложение 43 раза в день и проводит в нём за сутки 52 минуты. Для сравнения, в "Твиттер" люди заходят в среднем 16 раз за 24 часа.

На конец 2018 года эксперты оценили Tik Tok в 75 миллиардов долларов. Таким образом, китайский музыкальный сервис стал самым дорогим частным стартапом в мире. До Tik Tok этот титул носил убийца традиционного рынка такси — Uber.

Звёзды, которые зажгли китайцы

Как и в любой соцсети, в Tik Tok есть свои звёзды. Аккаунт с наибольшим числом подписчиков принадлежит близнецам из Германии Лизе и Лене. За обновлением страницы двойняшек следят почти 33 миллиона человек. Для сравнения на самого популярного YouTube-блогера PewDiePie подписано 93 миллиона. В Douyin топ-1 является актёр Чен Хе, на которого подписано более 50 миллионов пользователей.

К слову об актёрах и знаменитостях. С конца 2018 года Tik Tok начали обживать американские селебрити. Самые видные герои соцсети — телеведущий Джимми Фэллон, скейтбордист Тони Хоук, певица Карди Би и, конечно же, Арнольд Шварценеггер. Не так давно СМИ бурно обсуждали видео из Tik Tok, в котором живая икона брутальности выгуливает своего милого пони.

В России, разумеется, тоже есть свои звёзды Tik Tok. Например, многие могут быть заочно знакомы с Анастасией Усеевой, брюнеткой с голубыми глазами, клипы которой не раз использовались для официальной рекламы ещё musical.ly. На неё подписано 2,7 миллиона человек. Из парней можно отметить миловидного Максима Алексеенко. Он тоже прославился благодаря рекламе musical.ly.

Осторожные прогнозы

Прогнозы относительно будущего Tik Tok довольно осторожные. Отчасти потому, что в прошлом Интернет уже видел, как лопнул мыльный пузырь Snapchat. До 2017 года перспективный стартап быстро рос, а потом случился редизайн и миллионы пользователей прокляли некогда любимый сервис. В числе недовольных оказалась и селебрити Кайли Дженнер. Молодая звезда пожаловалась в "Твиттере" на обновление, и капитализация Snapchat в одночасье уменьшилась на 1,3 миллиарда долларов. До редизайна акции Snapchat стоили свыше 20 долларов, а потом быстро снизились до пяти. Сегодня компания немного реабилитировалась: бумаги стоят почти 12 долларов за штуку.

Тем не менее реакция других игроков рынка даёт понять, что они чувствуют сильное давление со стороны Tik Tok. Во всяком случае, в ноябре прошлого года "Фейсбук" уже пыталс я противопоставить китайскому конкуренту приложение Lasso. Попытка получилась крайне неудачной. Известно, что и в России готовится аналог Tik Tok. Его разработкой занимается "ВКонтакте". Релиз приложения ожидается уже летом этого года. Очевидно в ближайшем будущем аналогичных сервисов станет ещё больше.

Станет ли пришелец из Поднебесной убийцей "Инстаграма", "Ютуба" и других популярных сегодня платформ? Разве что в очень долгосрочной перспективе. Как мы уже отметили, китайская соцсеть активно собирает подростков и молодёжь. Для многих иконка Tik Tok в смартфоне уже является главной. Не YouTube и не Instagram. Если Tik Tok продолжит забирать всех подростков, то логично предположить, что приток новой аудитории на других популярных платформах замедлится или вовсе остановится.