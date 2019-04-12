Назван сенатор с самым большим доходом в 2018 году

В собственности у Валерия Пономарёва имеются несколько квартир в России, а также автомобили Bentley и Ferrari.

Самый высокий доход в 2018 году среди членов Совета Федерации был зафиксирован у сенатора от Камчатки Валерия Пономарёва, который заработал более 2,3 миллиарда рублей. Такие данные приводятся в декларациях, опубликованных на сайте верхней палаты парламента.

В собственности у него имеются три квартиры на территории России, а также автомобили Bentley и Ferrari. Также отмечается, что в прошлом году его супруга заработала 27 миллионов рублей.

Ранее Лайф опубликовал сведения о доходах президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева, а также рассказал, кто из чиновников Кремля заработал больше всего в прошлом году.