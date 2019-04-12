Путин: Чтобы быть лидерами на Земле, нужно быть лидерами и в космосе

Президент России Владимир Путин присутствует на праздничном вечере в Государственном Кремлёвском дворце, посвящённом Дню космонавтики. Глава государства поздравил с этим праздником всех ветеранов, работников космической отрасли, а также всех граждан нашей страны.

— Этот праздник посвящён покорителям космоса, настоящим героям, которые прославили наше Отечество. Навсегда, навеки в истории полёт первого космонавта Земли Юрия Алексеевича Гагарина и первой женщины-космонавта Валентины Владимировны Терешковой, первый выход в открытый космос Алексея Архиповича Леонова, — перечислил президент.

Глава государства добавил, что Россия намерена наращивать спутниковую группировку, расширять исследования дальнего космоса и программы полётов. Чтобы достигать весомых результатов, потребуется коренным образом повысить качество и эффективность работ, сказал президент.

— Сегодня, чтобы быть в числе стран-лидеров, лидеров на Земле, нужно быть лидерами и в космосе. Поэтому я глубоко убеждён: освоение космического пространства — важнейшее направление нашего национального развития, источник и уникальных кадров, и собственных технологий, причём в самых разных областях. Хотел бы вновь подчеркнуть: мы окажем развитию отечественной космонавтики необходимые помощь и поддержку, — указал он. — Обязательно быть первыми — в любой работе, в достижении самых амбициозных целей. Ещё раз поздравляю с праздником.

Отметим, Лайф подготовил целую серию материалов к Дню космонавтики. Здесь рассказываем вам о заработной плате покорителей космоса, а тут предлагаем почитать (или посмотреть) интервью с первой женщиной-космонавтом, побывавшей в открытом космосе.