Столичный регион в выходные накроют заморозки и снег

Осадки и низкая температура продержатся вплоть до воскресенья, после чего облака рассеются и выглянет солнце.

Москвичей и жителей региона ожидают заморозки и снег в субботу и воскресенье. Об этом рассказала ведущий специалист Гидрометцентра Марина Макарова в беседе с НСН.

— В зоне этого фронта преобладает облачная погода, такой она будет и в субботу. Ночью пройдут местами осадки в виде дождя и мокрого снега, в утренние часы будет ветрено, — сказала Макарова.

По её словам, в ночь на субботу в Москве будет +1…+3 градуса, минимальная температура в области ожидается -1…+4 градуса. В дневные часы в Москве температурный режим будет в пределах +6…+8 градусов, в Подмосковье — до +4…+9 градусов. Скорость ветра достигнет 15 метров в секунду.

Макарова также отметила, что в ночь на воскресенье в Москву и Подмосковье придут заморозки. В столице температура воздуха будет -1…+1 градус, в Подмосковье температура опустится до -4…+1 градуса. Ситуация изменится уже днём — облака рассеются и выглянет солнце.

Температура поднимется до +6…+8 градусов, в Подмосковье — до +5…+10 градусов. Местами ветер будет по-прежнему порывистым, до 15 метров в секунду.

Ранее синоптики сообщали, что в выходные в Москве ожидается высокое атмосферное давление.