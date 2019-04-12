Водитель BMW X6 с "блатными" номерами открыл стрельбу в центре Москвы

По предварительной информации, в результате стрельбы ранение получил один человек.

Столичная полиция разыскивает водителя внедорожника BMW X6, открывшего стрельбу в Пресненском районе столицы. Как сообщает агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, огонь вёлся по водителю уборочной техники из газового пистолета.

— Поступило сообщение о том, что на пересечении улицы Садовая-Кудринская и улицы Спиридоновка водитель BMW X6 с блатными номерами выстрелил в водителя трактора. На место происшествия едет полиция, — пояснил собеседник агентства.

По предварительным данным, тракторист ранен. На место происшествия направляется экипаж скорой помощи.

— В настоящее время предпринимаются меры для розыска и задержания подозреваемых, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД столицы.