Шойгу проведёт смотр войск на Параде Победы на кабриолете Aurus

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков проведут смотр войск на Параде Победы 9 Мая на кабриолетах Aurus. Об этом ТАСС рассказал источник в военном ведомстве.
— Принципиальное решение об участии кабриолетов Aurus в Параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади принято, — сказал собеседник агентства.
Сейчас автомобили проходят испытания на репетициях, а после этого будут приняты в эксплуатацию 147-й автомобильной базой Минобороны РФ.
Ранее Лайф рассказывал, что во время репетиций Парада Победы на Красной площади были замечены два кабриолета Aurus.
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