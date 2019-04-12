Шойгу проведёт смотр войск на Параде Победы на кабриолете Aurus

Сейчас автомобили проходят испытания на репетициях, а после этого будут приняты в эксплуатацию 147-й автомобильной базой Минобороны РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу и главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков проведут смотр войск на Параде Победы 9 Мая на кабриолетах Aurus. Об этом ТАСС рассказал источник в военном ведомстве.

— Принципиальное решение об участии кабриолетов Aurus в Параде в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади принято, — сказал собеседник агентства.

Сейчас автомобили проходят испытания на репетициях, а после этого будут приняты в эксплуатацию 147-й автомобильной базой Минобороны РФ.

Ранее Лайф рассказывал, что во время репетиций Парада Победы на Красной площади были замечены два кабриолета Aurus.