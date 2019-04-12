Работники Alibaba выступили с протестами против 12-часового рабочего дня

При этом глава компании Джек Ма утверждает, что ему не нужны те, кто ищет восьмичасовой график.

Сотрудники китайского сервиса Alibaba выступают против 12-часового графика с шестью рабочими днями в неделю. Об этом они пишут в китайском сервисе блогов Weibo.

При этом основатель компании Джек Ма заявил, что работать по такому графику является благословением, а ему не нужны те, кто ищет себе работу с восьмичасовым графиком. Кроме того, он подчеркнул, что не откажется от своей привычки долго находиться на рабочем месте.

— Это полный бред, он даже не упомянул, предоставляет ли компания компенсацию сверхурочных за график, — написал один из сотрудников.

Добавим, что в марте на одном из китайских сервисов началась компания китайских программистов, вступающих против 12-часового графика с шестью рабочими днями.