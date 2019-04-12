Работники Alibaba выступили с протестами против 12-часового рабочего дня

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Работники Alibaba выступили с протестами против 12-часового рабочего дня

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Фото: © Flickr/Charles Chan

При этом глава компании Джек Ма утверждает, что ему не нужны те, кто ищет восьмичасовой график.

Сотрудники китайского сервиса Alibaba выступают против 12-часового графика с шестью рабочими днями в неделю. Об этом они пишут в китайском сервисе блогов Weibo.

При этом основатель компании Джек Ма заявил, что работать по такому графику является благословением, а ему не нужны те, кто ищет себе работу с восьмичасовым графиком. Кроме того, он подчеркнул, что не откажется от своей привычки долго находиться на рабочем месте.

Это полный бред, он даже не упомянул, предоставляет ли компания компенсацию сверхурочных за график, — написал один из сотрудников.

Добавим, что в марте на одном из китайских сервисов началась компания китайских программистов, вступающих против 12-часового графика с шестью рабочими днями.

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