Вооружённый канцелярским ножом житель Ярославля напал на таксиста и водителя

У одного из торговых центров в Ярославле на таксиста и водителя одного из авто напал мужчина с канцелярским ножом и нанёс обоим ранения. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Как отмечается, правоохранители во время патрулирования увидели скопление машин на виадуке около торгово-развлекательного центра на Тутаевском шоссе.

— Стражи правопорядка увидели автомобиль такси и рядом с ним раненого человека. На капоте такси неизвестный, разбив ногами лобовое стекло, пытался проникнуть в автомобиль, в салоне которого находился раненый водитель, — говорится в сообщении.

Росгвардейцы обезвредили нападавшего, у которого при себе был канцелярский нож. Раненым оказали помощь и передали медикам, злоумышленника взяла под стражу прибывшая на место полиция.

Ранее Лайф рассказывал о том, что неизвестный напал на женщин в пивном баре в Ессентуках, порезал и избил их кружкой.