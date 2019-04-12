Житель Горно-Алтайска кинулся с моста в реку, чтобы спасти упавший iPhone

Спасти дорогой гаджет не удалось, но, к счастью, обошлось без травм: мужчина отделался лишь лёгким испугом и переохлаждением первой степени.

В Горно-Алтайске 25-летний местный житель спрыгнул с моста в реку, чтобы достать свой айфон. Как стало известно Лайфу, дорогой смартфон он взял в кредит, который продолжал выплачивать.

Известно, что Тимофей Тужметов шёл по улице в нетрезвом состоянии и уронил телефон в реку. Тогда он не придумал более удачного способа, чтобы исправить ситуацию, нежели нырнуть с моста.

Впрочем, спасти телефон не удалось. К счастью, обошлось без травм: он отделался лишь лёгким испугом и переохлаждением первой степени.