Житель Горно-Алтайска кинулся с моста в реку, чтобы спасти упавший iPhone

В Горно-Алтайске 25-летний местный житель спрыгнул с моста в реку, чтобы достать свой айфон. Как стало известно Лайфу, дорогой смартфон он взял в кредит, который продолжал выплачивать.
Известно, что Тимофей Тужметов шёл по улице в нетрезвом состоянии и уронил телефон в реку. Тогда он не придумал более удачного способа, чтобы исправить ситуацию, нежели нырнуть с моста.
Впрочем, спасти телефон не удалось. К счастью, обошлось без травм: он отделался лишь лёгким испугом и переохлаждением первой степени.
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