Уровень поддержки Трампа в США достиг рекордных значений

По мнению аналитиков, рост связан с тем, что за президента высказываются больше сторонников Демократической партии и независимых избирателей.

Уровень поддержки президента США Дональда Трампа достиг рекордной отметки в 45%. Такие данные приводятся по результатам опроса социологической службы Gallup.

Рост связан с тем, что за президента высказываются больше сторонников Демократической партии и независимых избирателей. При этом неизменной остаётся поддержка со стороны республиканцев.

Примерно похожий показатель в последний раз был зафиксирован в 2018 году после первой встречи с Ким Чен Ыном.