Назван депутат Госдумы с самым большим доходом за 2018 год

Депутат Государственной думы от Владимирской области Григорий Аникеев заработал больше всех среди членов нижней палаты парламента в 2018 году.
Согласно опубликованной декларации, его доход за год составил более 2,3 миллиарда рублей. При этом ещё в 2017 году его заработок составил 4,3 миллиарда рублей.
На втором месте по уровню доходов расположился член Комитета по делам национальностей Николай Борцов, доходы которого составили почти миллиард рублей — 988,5 миллиона. Следом идут депутаты Леонид Симановский, заработавший 424,3 миллиона рублей, и Владислав Резник, заработок которого составил 409,7 миллионов рублей.
Ранее Лайф опубликовал сведения о доходах президента России Владимира Путина и премьер-министра страны Дмитрия Медведева, а также рассказал, кто из чиновников Кремля заработал больше всего в прошлом году.
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