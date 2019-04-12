В жилой пятиэтажке в Смоленске обрушилось перекрытие

Специалисты проведут техническое обследование состояния здания аппаратно-диагностическим комплексом "Стрела", чтобы дать ответ на вопрос, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

В Смоленске из жилого дома эвакуировали местных жителей после обрушения перекрытий. По данным специалистов, произошло обрушение панельной плиты на техническом этаже здания.

— Поступило сообщение об обрушении на верхнем техническом этаже плиты перекрытия в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске. Жертв и пострадавших не имеется, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

Как отмечается, многоквартирный дом введён в эксплуатацию в 1995 году. На месте глава города Андрей Борисов. Для оценки состояния здания планируется техническое обследование аппаратно-диагностическим комплексом "Стрела". Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Лайф рассказывал о том, что около Московского планетария обрушилась лепнина на доме.