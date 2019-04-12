В жилой пятиэтажке в Смоленске обрушилось перекрытие

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В жилой пятиэтажке в Смоленске обрушилось перекрытие

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Фото: © VK/DRIVE2 СМОЛЕНСК

Специалисты проведут техническое обследование состояния здания аппаратно-диагностическим комплексом "Стрела", чтобы дать ответ на вопрос, пригоден ли дом для дальнейшего проживания.

В Смоленске из жилого дома эвакуировали местных жителей после обрушения перекрытий. По данным специалистов, произошло обрушение панельной плиты на техническом этаже здания.

Поступило сообщение об обрушении на верхнем техническом этаже плиты перекрытия в пятиэтажном панельном многоквартирном жилом доме, расположенном во 2-м Краснофлотском переулке в городе Смоленске. Жертв и пострадавших не имеется, — говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры региона.

<p>Фото: © VK / <a href="https://vk.com/wall-32078780_676471" target="_blank"><ins>DRIVE2 СМОЛЕНСК</ins></a></p>

Как отмечается, многоквартирный дом введён в эксплуатацию в 1995 году. На месте глава города Андрей Борисов. Для оценки состояния здания планируется техническое обследование аппаратно-диагностическим комплексом "Стрела". Прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Ранее Лайф рассказывал о том, что около Московского планетария обрушилась лепнина на доме.

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