Зеленский рассказал, о чём беседовал с Макроном

Шоумен отметил тёплую атмосферу на встрече и заявил, что увидел перед собой "лидера объединённой Европы".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном они обсуждали ряд важных мировых и украинских тем. Шоумен отметил тёплую атмосферу на встрече и заявил, что увидел перед собой "лидера объединённой Европы".

— Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном — о прекращении войны в Донбассе, — приводит слова Зеленского украинский портал "Апостроф".

Ранее сегодня Макрон принимал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а после этого на встречу к лидеру Пятой республики пожаловал действующий глава Незалежной Пётр Порошенко.