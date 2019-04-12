Зеленский рассказал, о чём беседовал с Макроном

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Зеленский рассказал, о чём беседовал с Макроном

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Фото: © Ludovic Marin/Pool Photo via AP

Шоумен отметил тёплую атмосферу на встрече и заявил, что увидел перед собой "лидера объединённой Европы".

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи с французским лидером Эмманюэлем Макроном они обсуждали ряд важных мировых и украинских тем. Шоумен отметил тёплую атмосферу на встрече и заявил, что увидел перед собой "лидера объединённой Европы".

Мы обсуждали важнейшие вопросы для украинского общества и для Украины в целом. Говорили о главном — о прекращении войны в Донбассе, — приводит слова Зеленского украинский портал "Апостроф".

Ранее сегодня Макрон принимал кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, а после этого на встречу к лидеру Пятой республики пожаловал действующий глава Незалежной Пётр Порошенко.

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