Лавров встретился с патриархом Кириллом и обсудил ситуацию на Украине

Министр иностранных дел Сергей Лавров 12 апреля встретился с патриархом Кириллом в его резиденции и обсудил широкий круг вопросов. Об этом сообщила пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Как уточняется, в ходе встречи внимание уделили таким темам, как церковный кризис на Украине, защита прав верующих, сохранение христианского присутствия в странах Ближнего Востока, а также гуманитарный кризис в Сирии и меры поддержки соотечественников за рубежом.

Напомним, закон о переименовании Украинской православной церкви (Московского патриархата), принятый в конце декабря 2018 года, официально вступил в силу 26 января. Согласно документу, в течение трёх месяцев приходы и монастыри УПЦ должны были прописать в уставе, что относятся к религиозной организации с центром в государстве, "совершившем военную агрессию против Украины и временно оккупировавшем её территорию".

Взамен канонической УПЦ 15 декабря на "объединительном соборе" в Киеве была образована так называемая Православная церковь Украины, в этот же день её предстоятелем избрали митрополита Епифания. 6 января Константинополь передал Киеву томос об автокефалии "новой церкви".