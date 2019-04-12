Россельхознадзор попросил ФСБ пресечь "серые" схемы транзита из Белоруссии

Внимание специалистов привлекла скорость оборачивания транспортных средств, которые за несколько дней преодолевали более 8 тысяч километров.

Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс с просьбой пресечь "серые" схемы поставок животноводческой продукции из Белоруссии в Казахстан и Киргизию через территорию РФ. Об этом журналистам рассказала официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

— В целях пресечения "серых схем" поставок и незаконной деятельности транспортных компаний, участвующих в этих схемах, Россельхознадзор обратился в ФСБ и Минтранс России с просьбой принять меры в части компетенции этих ведомств по рассматриваемой проблеме, — заявила Мелано.

Анализ деятельности таких компаний вёлся с февраля 2019 года. Внимание специалистов привлекла скорость оборачивания транспортных средств, которые за несколько дней преодолевали более восьми тысяч километров. Было выявлено 37 компаний, задействованных в подобных схемах.

Белорусскую сторону проинформировали, что отныне для совершения транзита необходимо будет подтверждение ветеринарных служб страны, куда перевозится продукция, о намерении её принятия. В результате ряд компаний были вынуждены приостановить деятельность, а некоторые зарегистрировали новые юридические лица.